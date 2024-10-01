Яндекс запустил телеграм-тапалку «Клюкер»: никакой крипты — только полезные призы

После Notcoin и Hamster Kombat мини-игры в Telegram взорвали интернет и приобрели вирусную популярность. Мы и сами потапываем всей редакцией: вот тут была подборка самых свежих игр, у которых есть потенциал выйти на рынок и раздать крипту. А теперь свою тапалку с двусмысленным (или даже трехсмысленным) названием «Клюкер» представил «Яндекс», но никакой криптовалюты она не обещает.
Игра построена на истории дворового голубя, который вылупляется из яйца в начале игры, быстро взрослеет и начинает собирать семки на лучшую жизнь. Цель — переселять голубя с деревянного на более элитные люки. Тема «клюканья» проходит через всю игру; даже приглашенные вами друзья обозначаются как «теперь клюкающие». В геймплее повсюду можно встретить мемно-дворовую эстетику, забавные фразочки и отсылки.
🐦 Войти в игру можно по этой бонусной ссылке. Она даст от 50 до 100 тысяч семок и прыжок на третий люк прямо на старте.
Разумеется, голубя можно тапать всей пятернёй, чтобы быстрее набирать баланс. Механика игры схожа с «хомяком»: самовосполняющаяся энергия, покупка бустеров за семки, и самое главное — пассивный зерновой доход благодаря прокачиванию карточек.
Что касается призов, то это традиционные для «Яндекса» скидки и промокоды в собственных сервисах бренда (по 500 штук каждого вида). Одной из самых желанных наград является годовая подписка «Плюс», которую можно купить за накопленные семки.