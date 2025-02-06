Ищете Chrome в Яндексе? Получайте какую-то дичь

Внезапно обнаружили, что поисковик Яндекса на запросы о браузере Chrome выдаёт всё что угодно, но не ссылки на сайт Google. Причём в выдаче есть даже ссылки на загрузку нужных на первый взгляд файлов, но не всё так хорошо, как это кажется на первый взгляд.
Ради эксперимента решили посмотреть, что нас ждёт дальше. Сам сайт был относительно похож на одну из версий сайта Google Chrome. После загрузки и установки браузера, стало ясно, что это старая версия Chrome с кучей предустановленных сервисов Яндекса и главной страницей жёлтого поисковика. К счастью, майнеров в этом приложении не было, но они могут быть в любом другом, который может вам попасться в Яндекс Поиске.
Но самое интересное, что в обратную сторону это не работает — Google на запросы «яндекс браузер» выдаёт первой строчкой страницу этого браузера.
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