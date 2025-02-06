Ищете Chrome в Яндексе? Получайте какую-то дичь

Фархад

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Внезапно обнаружили, что поисковик Яндекса на запросы о браузере Chrome выдаёт всё что угодно, но не ссылки на сайт Google. Причём в выдаче есть даже ссылки на загрузку нужных на первый взгляд файлов, но не всё так хорошо, как это кажется на первый взгляд.

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Сегодня наш главный редактор Георгий Лямин настраивал тестовый ноутбук на Windows, в ходе чего ему понадобился браузер Chrome. Изначально на компьютере был установлен Edge с Яндексом в виде поисковика по умолчанию, а на запрос Chrome он выдал всё подряд, кроме ссылки на официальный сайт Google. И речь сейчас не о предложении скачать Яндекс Браузер первой строкой, а о фейковых ссылках, которые ведут на сомнительные ресурсы.

Ya

Ради эксперимента решили посмотреть, что нас ждёт дальше. Сам сайт был относительно похож на одну из версий сайта Google Chrome. После загрузки и установки браузера, стало ясно, что это старая версия Chrome с кучей предустановленных сервисов Яндекса и главной страницей жёлтого поисковика. К счастью, майнеров в этом приложении не было, но они могут быть в любом другом, который может вам попасться в Яндекс Поиске.

Ya

Но самое интересное, что в обратную сторону это не работает — Google на запросы «яндекс браузер» выдаёт первой строчкой страницу этого браузера.
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Комментарии

Digital Persona
+361
Digital Persona
Уже старая история. Решается просто — на чистой винде в Эдже сначала заходим на Google.com и там ищем Chrome.
час назад в 22:46
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Digital Persona
+361
Digital Persona
Тем более что на таком сайте внизу написано:

Информация предоставляется исключительно в образовательных и информационных целях. Этот сайт не является официальным ресурсом Chrome и не связан с компанией Google. Все товарные знаки являются собственностью их правообладателей.
час назад в 22:50
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