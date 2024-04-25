«Яндекс» знатно прокачал «Алису» для любителей спорта и музыки





«Яндекс» представил свежее обновление голосового ассистента «Алиса». Оно появилось на умных колонках серии «Станция» и ориентировано в основном на любителей музыки, спорта и развлекательных мероприятий.



Тексты песен на «ТВ Станциях»



Когда играет трек, можно сказать: «Алиса, покажи текст песни», — и она выведет слова песни на экране «ТВ Станции», а «Яндекс Музыка» автоматически синхронизирует текст с текущей песней. «Алиса» показывает тексты песен не только российских, но и зарубежных исполнителей. Кнопка «Т» в плеере даёт понять, для каких треков доступен текст. Как выяснил «Яндекс», около трети владельцев «ТВ Станций» слушают на них музыку, то есть используют телевизор как умную колонку, и теперь они могут устраивать у себя дома караоке-вечеринки.



Новые спортивные каналы по подписке



Спортивных каналов с опциями «Яндекс Плюса» на «ТВ Станциях» стало больше — теперь там доступны «Матч Премьер» и «Матч! Футбол», где ведутся прямые трансляции матчей Российской Премьер-Лиги, Лиги чемпионов и других еврокубков.



Ещё больше видео



Любой контент, который найдется в поиске по видео, сразу можно запустить в плеере. Управлять можно голосом: поставить на паузу, продолжить, перемотать назад, выбрать качество или включить субтитры.



Персонализация утренних шоу



Пользователи теперь выбирать, какой контент и в каком порядке хотите слушать в «Шоу с Алисой»: подкасты на разные темы, прогноз погоды, конкретные навыки, музыкальные треки и новости из определённых источников. Сделать это можно в приложении «Дом с Алисой»: «Настройки» → «Контент» → «Шоу с Алисой».



Афиша мероприятий и новости



Анонсы интересных событий стали отображаться на главном экране «Станции Дуо Макс». Можно зайти в «Настройки» → «Дисплей» → «Афиша» и выбрать, какие мероприятия вы хотите видеть в рекомендациях. Чтобы узнать о предстоящем событии больше, надо нажать «Подробнее», и Алиса покажет детали в браузере. Если во время прослушивания захочется перейти к новой рубрике, достаточно сказать «Дальше» — и «Алиса» тут же включит следующий блок.



Радионяня для каждого в семье



Кто бы ни остался с малышом дома — мама, папа или бабушка, теперь каждый из них может включить режим радионяни на «Яндекс Станции» и получать трансляцию звука из детской комнаты на смартфон. Для этого нужно зайти в приложение «Дом с Алисой», перейти в карточку «Станции» → «Радионяня» и выбрать, кому будет предоставлен доступ к радионяне.



Сообщения между «Станциями»



Отправлять сообщения с одной «Станции» на другую можно было и раньше, а теперь, прежде чем зачитать текст, «Алиса» оповестит, из какой именно комнаты пришло сообщение.



Звонки без постороннего шума



«Станции» поддерживают звонки между пользователями, а теперь разговорам не будут мешать посторонние звуки на фоне — автоматическому шумодаву.



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