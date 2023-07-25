«Яндекс Браузер» стал намного удобнее. Chrome и Safari больше не нужны?

Как сообщил «Яндекс», в мобильной версии «Яндекс Браузера» для iOS и Android появились новые функции, благодаря которым он стал гораздо удобнее. Изменился дизайн меню страницы, на iOS появились подсказки с историей поисковых запросов и возможность переключаться между вкладками свайпом, а на Android — функция форсированной перекраски сайтов в тёмную тему.В «Яндекс Браузере» для iOS можно переключаться между вкладками с помощью свайпа. При этом вкладки не будут закрываться, как это происходит при нажатии на кнопку «Назад». Один из возможных сценариев — сравнение информации: например в таблицах с характеристиками разных гаджетов, один из которых пользователь собирается купить.При открытии новой страницы в «Браузере» на iOS и нажатии на адресную строку выводится список последних поисковых запросов. Он общий с компьютером или планшетом, если авторизоваться на устройствах через «Яндекс ID». Это позволяет вернуться к поисковой выдаче по нужному запросу, не вводя его заново. Если вы не хотите, чтобы поисковые запросы со смартфона появлялись в подсказках на компьютере, можно отключить функцию «Сохранять историю» в настройках браузера.







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Пользователи Android могут включить в «Яндекс Браузере» тёмную тему на любых сайтах — браузер сам перекрашивает те страницы, которые не поддерживают эту возможность. Ранее темная тема меняла только цвет интерфейса браузера, а теперь тёмными можно сделать и страницы сайтов. Чтобы включить эту функцию, нужно выбрать в настройках пункт «Оформление», а затем «Всегда тёмное», после чего появится переключатель «Тёмная тема для сайтов», который нужно активировать.Дизайн меню страницы в «Яндекс Браузере» для Android и iOS немного изменился. Наполнение осталось прежним, однако теперь элементы оформлены и расположены так, чтобы быстрее обращаться к наиболее востребованным функциям браузера: истории, загрузкам, настройкам и другим.