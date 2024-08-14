«Яндекс» выпустил большое обновление для «Станции Макс»

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«Яндекс» обновил умную колонку «Станцию Макс» — теперь она работает на операционной системе YaOS X. Это самое крупное обновление устройства с момента запуска. Пользователи получат новый интерфейс для просмотра видео, более 100 телеканалов, расширенный каталог приложений и персональные рекомендации для каждого члена семьи.Обновление предназначено для тех, кто подключает колонку к телевизору и смотрит с ее помощью фильмы, телеканалы и видео в интернете. C запуском «ТВ Станций» и развитием платформы YaOS возможности умных устройств для поиска и просмотра видео расширились. В новом каталоге «Станции Макс» более 50 приложений, включая популярные онлайн-кинотеатры и видеохостинги. В распоряжении зрителей более 100 телеканалов, в том числе развлекательные, информационные и спортивные. Искать видео можно сразу по всему контенту.Интерфейс для просмотра видео полностью обновился. Каждый пользователь будет видеть на главном экране персональный контент: подобранные с учетом его вкусов фильмы и сериалы, любимые телеканалы и приложения, а также историю своих просмотров. Можно запустить видео с того места, где остановился, или перейти к выбору фильмов. Рекомендации для разных членов семьи не будут перемешиваться между собой, а переключать аккаунты можно голосом с помощью «Алисы».В «Станции Макс» появились новые интерьерные заставки. Среди них — изображения 11 картин из коллекции Третьяковской галереи и работы диджитал-художников с выставки в «СевкабельПорт».Установить обновление можно с сегодняшего дня. Для этого нужно открыть приложение «Дом с Алисой» и выбрать в настройках пункт «Обновить Яндекс Станцию Макс». В ближайшие месяцы обновление будет автоматически установлено на все устройства.