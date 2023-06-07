Таксисты больше не нужны? «Яндекс» запустил беспилотное такси

Александр


«Яндекс» приступил к открытому тестированию беспилотного такси в Москве. Пассажиры уже могут кататься в одном районе, причём поездка стоит очень дёшево.

Беспилотное такси «Яндекса» доступно в районе Ясенево с семи утра до часа ночи. Поездка обходится в 100 рублей. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подали заявку на сайте проекта, а в дальнейшем появится доступ у других жителей Ясенево. Они увидят в приложении «Яндекс Go» специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину.

Телеграм-канал «Москвач» опубликовал видео, снятое одной из жительниц района Ясенево. Эта запись позволяет понять, как осуществляются поездки. Хотя такси и беспилотное, внутри машины всё равно сидит водитель, но он не управляет движением, а лишь наблюдает и следит за тем, чтобы не было сбоев.

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Комментарии

Volnorez Uraganov
+110
Volnorez Uraganov
Тестирование? На живых людях? И за это еще надо платить деньгами? М да уж , а раньше платили тем кто отважится тестировать
Сегодня в 14:24
#
–337
NYX Volnorez Uraganov
Они уже битый год тестируют. На технопарке беспилоты гоняют и яндексы и сберы. С водителем они уже свое откатали. Я уже начал думать, что бабки отмывают.
Сегодня в 14:27
#
st00p1dm0nkey
+4052
st00p1dm0nkey
print(“вези меня, мразь!”) 🤣
Сегодня в 14:57
#
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