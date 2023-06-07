Таксисты больше не нужны? «Яндекс» запустил беспилотное такси

«Яндекс» приступил к открытому тестированию беспилотного такси в Москве. Пассажиры уже могут кататься в одном районе, причём поездка стоит очень дёшево.Беспилотное такси «Яндекса» доступно в районе Ясенево с семи утра до часа ночи. Поездка обходится в 100 рублей. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подали заявку на сайте проекта, а в дальнейшем появится доступ у других жителей Ясенево. Они увидят в приложении «Яндекс Go» специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину.Телеграм-канал «Москвач» опубликовал видео, снятое одной из жительниц района Ясенево. Эта запись позволяет понять, как осуществляются поездки. Хотя такси и беспилотное, внутри машины всё равно сидит водитель, но он не управляет движением, а лишь наблюдает и следит за тем, чтобы не было сбоев.