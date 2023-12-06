YandexGPT стал доступен всем желающим

Олег

YandexGPT


Компания «Яндекс» открыла доступ к своему API YandexGPT для всех пользователей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, собственная разработка «Яндекса» — программа YandexGPT — стала доступна всем, кто хочет создать чат-бота или умного помощника. Технология работает в режиме превью на облачной платформе Yandex Cloud, и к ней уже можно подключиться.

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Среди возможностей YandexGPT — сложная работа с текстом, в том числе асинхронный перевод и анализ аудиозаписей в реальном времени. Разумеется, нейросеть умеет отвечать на вопросы и запросы пользователей.

«Яндекс» предоставляет каталог готовых промтов для ИИ, которые упростят взаимодействие с ней и открывает доступ к готовым сценариям, например, создание рекламных объявлений или генерирование заголовков.

В теории YandexGPT смогут при желании использовать большие и мелкие компании, которые, к примеру, используют для коммуникации с клиентами чат-ботов, автоматизированную службу поддержки. Для клиентов это несомненный плюс.

Если же вы хотите просто попробовать YandexGPT в бытовых задачах, то вот тут мы рассказывали, как это сделать. 

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Источник:
Коммерсантъ
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