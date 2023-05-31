Японская нейрокрасотка взорвала соцсети своими фотками. Только за одну ночь она набрала более 5 тысяч подписчиков

Фархад
Satsuki Ai

На волне бешеной популярности различных нейросетей и искусственного интеллекта японский журнал Weekly Playboy запустил виртуальную модель по имени Сацуки Ай (Satsuki Ai). Всего за одну ночь число её поклонников взлетело до 5000 человек.

Создатели нейрокрасотки рассказали, что в имени Сацуки Ай они использовали месяц запуска проекта (май в переводе на японский) и отсылку к ИИ. В профиле модели указана её дата рождения — 29 мая 2006 года. По легенде Сацуки выросла в Токио и очень любит видеоигры.

Satsuki Ai

Свой первый твит кибермодель запостила вечером 29 мая, а уже на следующее утро количество фолловеров перевалило за 5 тысяч. На момент публикации нашей заметки у Сацуки почти 10 тысяч подписчиков.
Фанаты её творчества могут получить доступ к фотоальбому «Shinsei» с пикантными фотками всего за 499 японских иен (~300 рублей).

Стоит отметить, что появление ИИ-моделей вызывает опасения у пользователей из Японии. Они считают, что со временем это приведёт к безработице нынешних «интернет-красавиц» и фотомоделей.
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Источник:
DimSumDaily
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Комментарии

+194
Holldann
Когда он научится пальцы рисовать?
17 минут назад
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+4672
Carter_Mayers
Да, японочки о кореяночки есть огонь просто, ну а сисястых чикс и с классными формами любят если не все, то процентов 80 уж точно
15 минут назад
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