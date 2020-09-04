Японские разработчики выразили обеспокоенность по поводу бизнес-модели App Store в отношении 30-процентной комиссии. Поскольку игровой рынок в Японии чрезвычайно силен, местное правительство может вскоре принять меры против Apple.
Согласно отчету Bloomberg, несколько японских разработчиков поддержали Epic Games в споре против купертиновцев из-за удаления Fortnite из App Store. Они упомянули, что процесс модерации в магазине Apple несправедлив, а компании следует лучше относиться к сторонним приложениям в App Store, учитывая, что разработчики должны платить с них высокие комиссии.
Хиронао Кунимицу, основатель японской игровой компании Gumi Inc, написал в своем Facebook, что от всей души желает победы Epic в судебных тяжбах с Apple. На самом деле проблема выходит за рамки 30-процентной комиссии и затрагивает непрозрачность модерации в App Store.
Макато Сёдзи, основатель PrimeTheory Inc, утверждает, что проверка приложений в Apple зачастую неоднозначна, субъективна и иррациональна. Он жалуется, что процесс модерации софта иногда может занимать недели.
Еще одна ситуация, которую обсуждают японские разработчики, заключается в том, что Apple иногда имеет собственный взгляд на то, какой контент является подходящим в приложении. Сообщается, что некоторым студиям пришлось сменить своих персонажей в купальниках, поскольку купертиновцы посчитали их чересчур сексуализированными.
Глава Apple Тим Кук дал показания в этом году на слушаниях в рамках антимонопольного разбирательства в Судебном комитете США, и компании также предъявлены обвинения в нарушении аналогичного законодательства в Европе. Эти расследования могут распространиться на еще большее количество стран, поскольку антимонопольный регулятор Японии заявил в интервью, что они следят за практикой Apple по управлению App Store.
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Источник:
"На самом деле проблема выходит за рамки 30-процентной комиссии и затрагивают непрозрачность модерации в App Store."
После этой фразы идёт повествование про модерацию.
А до этой фразу так или иначе про деньги и комиссию.
А с вашим видением можно вставить сюда любую строчку с пометкой, что проблема выходит за её рамки или вообще к ней не относится и делать на ней заголовок.
Выход: или снижать комиссию или улучшать модерацию. 50/50.
Оба заголовка были бы равнозначны.
Все правильно. Имеют право. Я сейчас создам калькулятор элементарный, но вместо кнопок там будут неугодные вещи и, по их мнению, Apple должна это пропустить в магазин? Совсем чтоль идиоты? Рынок мой. Ты будешь торговать здесь фруктами, а не ссаными тряпками или идёшь нахрен. Жду удаления этих Gumi inc. из аппстора если их не устраивает модерация.
Кто это решает? Заднеприводные модераторы?
Ограничение по возрасту на игре есть? Есть.
Запрёщенная порнография есть? Нет.
Это извините тоже самое, что пропускать в инсту фотки в купальнике "аля 30-е годы", и не пропускать в современных бикини. Бред? Бред.
Эпл имеет полное право ставить любую комиссию