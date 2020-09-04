





Японские разработчики выразили обеспокоенность по поводу бизнес-модели App Store в отношении 30-процентной комиссии. Поскольку игровой рынок в Японии чрезвычайно силен, местное правительство может вскоре принять меры против Apple.Согласно отчету Bloomberg, несколько японских разработчиков поддержали Epic Games в споре против купертиновцев из-за удаления Fortnite из App Store. Они упомянули, что процесс модерации в магазине Apple несправедлив, а компании следует лучше относиться к сторонним приложениям в App Store, учитывая, что разработчики должны платить с них высокие комиссии.Хиронао Кунимицу, основатель японской игровой компании Gumi Inc, написал в своем Facebook, что от всей души желает победы Epic в судебных тяжбах с Apple. На самом деле проблема выходит за рамки 30-процентной комиссии и затрагивает непрозрачность модерации в App Store.Макато Сёдзи, основатель PrimeTheory Inc, утверждает, что проверка приложений в Apple зачастую неоднозначна, субъективна и иррациональна. Он жалуется, что процесс модерации софта иногда может занимать недели.Еще одна ситуация, которую обсуждают японские разработчики, заключается в том, что Apple иногда имеет собственный взгляд на то, какой контент является подходящим в приложении. Сообщается, что некоторым студиям пришлось сменить своих персонажей в купальниках, поскольку купертиновцы посчитали их чересчур сексуализированными.Глава Apple Тим Кук дал показания в этом году на слушаниях в рамках антимонопольного разбирательства в Судебном комитете США, и компании также предъявлены обвинения в нарушении аналогичного законодательства в Европе. Эти расследования могут распространиться на еще большее количество стран, поскольку антимонопольный регулятор Японии заявил в интервью, что они следят за практикой Apple по управлению App Store.