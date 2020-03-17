





Учебный год заканчивается в Японии в конце марте, но из-за коронавируса COVID-19 власти страны разрешили школьникам уйти на отдых на несколько недель раньше. Многие школьные мероприятия, в том числе выпускные, из-за этого были сорваны.Ученики одной из японских школ не растерялись и смоделировали в игре Minecraft свой актовый зал, где они смогли виртуально собраться вместе и отметить окончание обучения.Как это было, можно посмотреть на видео:Некоторые японские школы всё же соблюли традицию и провели выпускные вечера. Правда, им пришлось принять особые меры безопасности: школьники сидели на расстоянии более метра друг от друга, и на них были надеты медицинские маски.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В Японии зарегистрировано 833 заражённых, 28 из них погибли. Вирус охватил Китай, Южную Корею, Иран и Корею — в этих странах введены жёсткие меры борьбы с ним.