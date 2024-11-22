Японцы представили стиральную машину для людей. Да, это именно то, что вы подумали 🫢



Фото: Asahi



Компания Science Co. продемонстрировала всем свое новое изобретение, которое в перспективе должно заменить людям ванны и душевые кабинки. Подробности собрало издание Asahi. Компания Science Co. продемонстрировала всем свое новое изобретение, которое в перспективе должно заменить людям ванны и душевые кабинки. Подробности собрало издание Asahi. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, девайс получил название Mirai Ningen Sentakuki, что дословно переводится как «машина для стирки людей будущего», и был подготовлен для выставки Osaka Kansai Expo 2025 в районе Ёдогава. Любопытно, что это не первая, а уже вторая версия «человекостиралки»; оригинальный концепт был представлен компанией Sanyo Electric Co. в 1970 году и его захейтили еще на этом этапе. Теперь же девайс был переработан с учетом современных технологий.Корпус Mirai Ningen Sentakuki имеет форму кабины самолета и прозрачную откидную крышку. Во время работы она частично наполняется горячей водой, пока человек находится на сиденье в центре капсулы. Встроенные в кресле датчики измеряют пульс и другие биоданные для тонкой подстройки температуры воды. Кроме того, система определяет уровень нервного напряжения человека и может проецировать на внутреннюю стенку капсулы расслабляющие изображения. Процесс «стирки» и «сушки» занимает 15 минут.Производитель планирует выставить Mirai Ningen Sentakuki в павильоне здравоохранения Осаки под присмотром префектуры (правительства) города. Посетители смогут опробовать устроойство, забронировав доступ на сайте, а в будущем планируется выпустить серийную стиральную машину для домашнего использования.