Ясновидящая и военком развели слесаря на 1,5 миллиона

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Мошенники устроили мужчине ролевое ограбление еще летом, но рассказать подробности театрализированного обмана он осмелился только сейчас, после новостных сводок.Трагедия в трех актах стряслась с жителем Уфы. Еще 16 июля мужчина долго отпирался от неизвестных звонков, но после сообщения все же решил перезвонить анонимам. На том конце провода ему сообщили, что его призывают и перевозят в зону боевых действий. К таким событиям уфимец был не готов и сообщив, что по горло занят слесарными работами положил трубку.Словно по волшебству, спустя полчаса, раздался звонок от якобы старой знакомой. Не спросив как дела, та рассказала о вещем сне — в нем слесаря отправляют на СВО. Услышав, что знакомому звонили из военкомата, «гадалка» совершенно случайно припасла номерок некоего Дамира, что способен подсобить за определенную сумму.Трудяга тут же бросился «снимать порчу» на что потребовалось 900 тыс рублей, которые пришлось взять в кредит. Часть денег на оберег от призыва он передал наличкой, остальное переводом. Этого оказалось мало и для закрепления уфимец занял у банков еще 400 тыс. После получения всех ингредиентов для ритуала, Дамир перестал выходить на связь.Подавать заявление в полицию обманутый слесарь не стал. Спустя несколько месяцев до него дошли вести, что Дамира задержали по схожему преступлению. После этого жертва вещего сна решил пожаловаться в органы. Сейчас на мошенника возбуждено уголовное дело.