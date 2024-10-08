Ясновидящая и военком развели слесаря на 1,5 миллиона

Артем
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Мошенники устроили мужчине ролевое ограбление еще летом, но рассказать подробности театрализированного обмана он осмелился только сейчас, после новостных сводок.

Трагедия в трех актах стряслась с жителем Уфы. Еще 16 июля мужчина долго отпирался от неизвестных звонков, но после сообщения все же решил перезвонить анонимам. На том конце провода ему сообщили, что его призывают и перевозят в зону боевых действий. К таким событиям уфимец был не готов и сообщив, что по горло занят слесарными работами положил трубку.

Словно по волшебству, спустя полчаса, раздался звонок от якобы старой знакомой. Не спросив как дела, та рассказала о вещем сне — в нем слесаря отправляют на СВО. Услышав, что знакомому звонили из военкомата, «гадалка» совершенно случайно припасла номерок некоего Дамира, что способен подсобить за определенную сумму.

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Трудяга тут же бросился «снимать порчу» на что потребовалось 900 тыс рублей, которые пришлось взять в кредит. Часть денег на оберег от призыва он передал наличкой, остальное переводом. Этого оказалось мало и для закрепления уфимец занял у банков еще 400 тыс. После получения всех ингредиентов для ритуала, Дамир перестал выходить на связь.

Подавать заявление в полицию обманутый слесарь не стал. Спустя несколько месяцев до него дошли вести, что Дамира задержали по схожему преступлению. После этого жертва вещего сна решил пожаловаться в органы. Сейчас на мошенника возбуждено уголовное дело.
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Источник:
Baza
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Комментарии

+162
acinatnas
"Оберег от призыва" — в мемориз ))
Сегодня в 19:34
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Lord
+633
Lord
Комедия
Сегодня в 19:44
#
tellurian
+1936
tellurian
За глупость надо платить!
час назад в 21:04
#
+4506
Gabriel
Хоть сериал снимай)))
час назад в 21:50
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