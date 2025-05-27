Yota начала поднимать стоимость архивных тарифов с безлимитным интернетом

На повышение стоимости тарифов обратил внимание главный редактор iGuides.ru Георгий Лямин. По информации из СМС-сообщения оператора ежемесячный платеж составит 664 рубля.
Актуальная стоимость архивного тарифа Yota с безлимитным интернетом и пакетом из 100 минут на момент публикации составляет 550 рублей. По итогу повышение 114 рублей в месяц.
В комментариях к посту главреда порекомендовали оформить переход к другому оператору, поскольку таким образом можно получить скидку на услуги. Однако пользователи также отметили, что сейчас некоторые операторы редко стали предоставлять эксклюзивные предложения в рамках переноса номера. Чаще всего среди таких провайдеров упоминается МТС.