Yota начала поднимать стоимость архивных тарифов с безлимитным интернетом

Артем
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На повышение стоимости тарифов обратил внимание главный редактор iGuides.ru Георгий Лямин. По информации из СМС-сообщения оператора ежемесячный платеж составит 664 рубля.

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Актуальная стоимость архивного тарифа Yota с безлимитным интернетом и пакетом из 100 минут на момент публикации составляет 550 рублей. По итогу повышение 114 рублей в месяц.

В комментариях к посту главреда порекомендовали оформить переход к другому оператору, поскольку таким образом можно получить скидку на услуги. Однако пользователи также отметили, что сейчас некоторые операторы редко стали предоставлять эксклюзивные предложения в рамках переноса номера. Чаще всего среди таких провайдеров упоминается МТС.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+332
needmusic
Ну давайте ближе к реалиям. Цены растут, это норма когда повышают старый тариф.
Сегодня в 15:01
#
ierom
+181
ierom needmusic
...сомнительно что если цены упадут стоимость тарифов снизится))) надо улучшать качество связи а не увеличивать цену глядя на шкалу биржи
Сегодня в 15:48
#
+4
Иван Иванов
Плохо что договор с оператором односторонний, то есть потребитель не вправе что-то менять или запрещать оператору что-то менять без его согласия.
Сегодня в 15:26
#
Андрей Киселёв
0
Андрей Киселёв
Я отказался от йоты, интернет посредственный, цену тарифа решили поднять, хотя в договоре указано что цена неизменна. Перешëл на красного оператора, скорость выше, цена ниже.
2 часа назад в 17:25
#
Анастасия Богдановская
+3
Анастасия Богдановская
Они вам повышают, чтобы нам по 120 предложить)) у меня Йота с безлимитом второй симкой стоит, мне не нужен безлимит, с головой хватает 20 гб от т2, а с их переносом остатков около 500 гб еще в запасе, поэтому йоту я не оплачиваю, звоню раз в 2 месяца ради платного звонка. Но, стабильно где-то через 3 месяца неактивности они предлагают скидку 50% на тариф на 3 месяца, в последний раз расщедрились и 70% дали скидку, плачу по 120 в месяц, чтобы номер поддерживать) У сына та же история, но у него не безлимит, а на гб на йоте за 500 рублей, ему тоже дают скидку после нескольких месяцев неактивности. Основная у него Ростелеком, которая бесплатно в комплекте с домашним интернетом моет, там тоже 50 гб в месяц.
46 минут назад
#
0
Алексей
Сегодня пришла смс что они подняли тариф на 800 рублей Безлимитный интернет архивный Совсем охренели Я на МТС плачу за симку и домашний гигабит меньше в 2 раза Будем уходить с йота на Т2 с сохранением номера наверное
19 минут назад
#