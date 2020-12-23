





Мобильный оператор Yota не будет считать трафик мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber и Skype в течение двух дней — 31 декабря и 1 января.«Все мы соскучились по близким в этом году, и по объективным причинам часть из них не можем увидеть до сих пор. Поэтому мы решили обнулить трафик на самые популярные мессенджеры для наших клиентов. Чтобы каждый пользователь Yota смог поздравить любимых людей самыми теплыми словами в этот семейный праздник. А мы будем верить, что в 2021 всё наладится», — прокомментировал директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.Пользователи мобильного оператора Yota могут выбрать отдельно количество минут и гигабайтов в пакете, а также приобрести безлимитный доступ к своим любимым мобильным приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Twitter, «Одноклассники», WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и YouTube.