«Совсем скоро наступит День всех влюбленных. И Yota дает возможность пользователям выбрать пару в одном из трех наиболее популярных приложений для знакомств, чтобы не быть одному в этот праздник», — прокомментировал директор Yota по маркетингу Дмитрий Рудских.







Виртуальный сотовый оператор Yota временно обнулил трафик для приложений знакомств. Вплоть по 14 февраля включительно он не будет считать трафик в приложениях Tinder, Badoo и Bumble.Пользователи мобильного оператора Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к мобильным приложениям, таким как «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, популярным онлайн-кинотеатрам и другим сервисам.