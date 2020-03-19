





Yota обнулила трафик мессенджеров в роуминге. С 19 марта клиенты мобильного оператора могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp и Viber в международном роуминге при отсутствии средств на счёте.Мессенджеры доступны пользователям для обмена текстовыми сообщениями, их прием и отправка работает при нулевом балансе и отключенном пакете передачи данных. Подключение услуги не требуется, она действует в 56 странах, полный список которых доступен на сайте yota.ru. Для отправки медиафайлов необходимо будет пополнить счет Yota и активировать пакет интернет-трафика.«Мы хотим, чтобы те клиенты, которые не смогли вернуться в Россию и по-прежнему остаются за границей из-за экстренно введенных в различных странах карантинных мер, оставались на связи с родными и близкими. Теперь это возможно сделать даже если на счете закончились средства. Мы будем следить за ситуацией и оставим возможность обмена текстовыми сообщениями бесплатно до тех пор, пока обстановка не нормализуется», — прокомментировал директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.