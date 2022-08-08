Мобильные операторы yota

Yota позволит управлять скоростью мобильного интернета

Артем
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Yota запустил предложение «Оптимальная скорость» для «Готового тарифа». Оно позволяет выбирать скорость мобильного интернета.

Теперь при подключении «Готового тарифа» Yota дает возможность выбрать скорость своего мобильного интернета. Благодаря новым опциям, необязательно платить за максимально быстрый пакет, если им не пользуешься. Это позволит абонентам самостоятельно решить, какая скорость в тарифе им подойдет и таким образом сэкономить.

 
Предложение «Оптимальная скорость» предоставляет пользователям скидку 30%. Таким образом, стоимость тарифа обойдется всего в 399 рублей вместо 570 рублей. Также «Оптимальную скорость» можно подключить в конструкторе тарифов. Скидка на пакет связи при этом составит 15%.


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Комментарии

Hello!
+519
Hello!
Вообще уже аху… Это же тупо свою скорость резать будут. И выдают это за выгоду.
47 минут назад
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