Yota добавила Spotify в список приложений с безлимитным доступом для смартфона. Подключить его можно в мобильном приложении Yota или с помощью USSD-команды *111*11#. Приложение доступно в категории «Музыка», стоимость подключения которой составляет 40 рублей независимо от региона РФ.
«За первые сутки после официального запуска Spotify в России трафик пользователей Yota на приложение вырос в 13,5 раз. Поэтому мы добавили сервис в категорию безлимитных приложений «Музыка», чтобы каждый клиент мог подключить себе безлимитный доступ и наслаждаться композициями любимых исполнителей в любое время», — комментирует руководитель направления «Смартфон» Yota Наталья Смагина.
Spotify запустился в России 15 июля. Пользоваться сервисом в ограниченном режиме можно бесплатно, а премиум-подписка доступна в нескольких вариантах:
- Spotify Premium — 169 рублей в месяц
- Spotify Premium для двоих — 219 рублей в месяц
- Spotify Premium для семьи (не более 6 человек) — 269 рублей в месяц
- Spotify Premium для студентов — 85 рублей в месяц
Каталог Spotify содержит более 50 миллионов треков и 4 миллиарда плейлистов. Для российской аудитории было добавлено около 100 плейлистов, в том числе с треками отечественных музыкантов. На начальном этапе в российской версии сервиса недоступны подкасты, они будут добавлены позже.
С мая 2018 года безлимитный доступ к Spotify в комплекте с другими музыкальными сервисами за 59 рублей в месяц предоставляет «Тинькофф Мобайл». Можно ожидать, что в скором времени этот сервис добавят в свои безлимитные пакеты другие операторы сотовой связи.
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