





По данным Yota, количество клиентов мобильного оператора на самоизоляции в первые три дня нерабочей недели выросло до 26%.Остальные пользователи отказались от передвижения на дальние расстояния. Если на неделе с 16 по 22 марта передвигались в среднем на 11 км, то в настоящее время это расстояние сократилось в среднем до 3,2 км.Тренд роста онлайн-продаж модемов Yota и SIM-карт для них продолжился. За первые три дня нерабочей недели количество проданных онлайн модемов и модемных SIM-карт выросло в 4 раза по сравнению с данными за период с 23 по 25 марта.Yota также проанализировала интернет-трафик клиентов за первые дни нерабочей недели. Так, потребление трафика в модемном продукте Yota с 30 марта по 1 апреля выросло на 4% по сравнению с первыми тремя днями прошлой недели. Рост мобильного интернет-трафика не превысил 1% за аналогичный период.Также произошел активный рост интереса клиентов Yota к онлайн-трансляциям в социальных сетях в условиях самоизоляции. Так, например, интернет-трафик контента в Instagram Live и VKLive вырос на 33,5% и 54% соответственно за первые три дня этой недели по сравнению с данными за 23–25 марта.Кроме того, пользователи Yota стали чаще смотреть фильмы онлайн. Об этом свидетельствует увеличение трафика онлайн-кинотеатров Okko на 58,5%, «Амедиатека» — на 18%, ivi.ru — на 41%, а также сервиса Pornhub — на 15% за три дня нерабочей недели по сравнению с данными за период с понедельника по среду предыдущей недели.Значительно больше трафика пользователи Yota стали тратить на сервисы для удаленной работы. Так, по сравнению с данными прошлой недели трафик Zoom вырос на 40%, Cisco AnyConnect в 2 раза, а прочих сервисов для корпоративного VPN — в среднем на 72%.