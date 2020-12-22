«Обновленные цены позволят новым клиентам Yota существенно сократить расходы на связь. Кроме того, это даст возможность пользователям увеличить количество минут и гигабайтов без потери для бюджета», — прокомментировала нововведения в тарификации Yota руководитель продуктового направления Наталья Смагина.







Клиенты Yota теперь могут уменьшить свои расходы, поскольку этот оператор снизил цены на звонки и интернет-трафик в 39 регионах России. В список регионов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Оренбургская и Астраханская область, а также многие другие.Так, например, в Самаре, стоимость пакета связи с 293 минутами и 7 гигабайтами составила 256 рублей против 388 ранее. В Камчатском крае цена за пакет 156 минут и 10 гигабайт сократилась более чем на 10% и составила 395 рублей против 449. В Москве стоимость пакета с 376 минутами и безлимитным интернетом уменьшилась на 14,5% — с 713 до 610 рублей.Конструктор связи позволяет каждому клиенту Yota выбрать необходимое количество минут и гигабайт: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до полного безлимита.