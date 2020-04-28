



Заказать SIM-карты Yota теперь можно на маркетплейсе Wildberries и в интернет-магазине «Онлайн Трейд.ру». Эти площадки предлагают как курьерскую доставку на дом, так и доставку в пункты самовывоза (у «Онлайн Трейд.ру» 322 пункта, а у Wildberries — 6658 пунктов по всей России).



Стоимость SIM-карты Yota для смартфона на указанных площадках составляет 250 рублей, при этом клиент получает тестовый пакет минут и гигабайтов, а также пакет безлимитных SMS-сообщений, чтобы затем самостоятельно выбрать наиболее подходящее количество интернета и голосовой связи. Условия тестового периода могут отличаться в зависимости от региона.



Пользователь сможет активировать SIM-карту самостоятельно через специальное приложение. После окончания тестового периода в случае привязки банковской карты клиент получит скидку 50% на оплату абонентской платы за первый месяц.





«Мы хотим предложить клиентам возможность выбирать любой удобный для них способ заказа продукта, поэтому продолжаем активно расширять представленность наших SIM-карт онлайн. Кроме того, сотрудничество с такими крупными партнерами позволит максимально сократить время доставки, что особенно важно сейчас, когда курьерские службы в городах ощутили сильную нагрузку», — комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.





