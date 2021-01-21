«С помощью нового сервиса наши клиенты смогут получить доступ к самым разнообразным материалам без необходимости приобретать печатную версию или платить за каждый источник отдельно. Уже сейчас пользователям Yota доступны материалы Forbes, „Сноб“, „Популярная Механика“, National Geographic и многих других изданий на любом удобном устройстве за восемь рублей в день», — прокомментировал руководитель по digital-продуктам Yota Сергей Малышев.







Yota запустила новый сервис для своих клиентов — «Yota Пресса». С его помощью пользователи оператора смогут получить доступ к журналам, статьям и интервью, новым лекциям, подкастам и другим материалам. Подключить «Yota Пресса» можно в мобильном приложении оператора, стоимость составляет 8 рублей в день.В «Yota Пресса» собраны свежие номера изданий на разные темы, а также архивы предыдущих выпусков. На портале можно не только читать, но и слушать лекции, подкасты, пересказы книг и аудио-журналы в озвучке профессиональных дикторов. Это новостные и политические, мужские и женские журналы, модный глянец, научно-популярные лекции, текстовые и аудио-материалы, посвященные различным темам: искусству, спорту, автомобилям, рукоделию и другим.Также пользователи Yota могут подключить в мобильном приложении доступ к сервисам «Yota Книги», «Yota Аудиокниги» и ivi.