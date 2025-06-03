YouTube больше не будет обновляться на популярных моделях iPhone







Разработчики

Разработчики YouTube выпустили обновлённое приложение для iOS до версии 20.22.1, которая работает только на устройствах с iOS 16 и новее. Вместе с этим сразу 5 популярных моделей iPhone лишились совместимости.

Среди затронутых устройств — iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE 1-го поколения. Кроме того, iPod touch 7, iPad Air 2 и iPad mini 4 также больше не смогут устанавливать или обновлять приложение YouTube. Среди затронутых устройств — iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE 1-го поколения. Кроме того, iPod touch 7, iPad Air 2 и iPad mini 4 также больше не смогут устанавливать или обновлять приложение YouTube. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Пользователи старых устройств по-прежнему могут получить доступ к видеохостингу через веб-браузер, если у них нет старой версии приложения YouTube.