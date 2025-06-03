YouTube больше не будет обновляться на популярных моделях iPhone

Фархад

YT

Разработчики YouTube выпустили обновлённое приложение для iOS до версии 20.22.1, которая работает только на устройствах с iOS 16 и новее. Вместе с этим сразу 5 популярных моделей iPhone лишились совместимости.

Среди затронутых устройств — iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE 1-го поколения. Кроме того, iPod touch 7, iPad Air 2 и iPad mini 4 также больше не смогут устанавливать или обновлять приложение YouTube.

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Пользователи старых устройств по-прежнему могут получить доступ к видеохостингу через веб-браузер, если у них нет старой версии приложения YouTube.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2418
tellurian
Старое приложение перестанет работать?
Вчера в 19:17
#
+345
rolaks
А за что 4 Миник так опрокинули? Достаточно еще не старое устройство-то!
Вчера в 20:26
#
Олег Воронин
+2387
Олег Воронин rolaks
Он по производительности был труп еще на старте.
Проц от iPhone 6.
2 часа назад в 21:45
#