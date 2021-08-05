



Недавно YouTube запустил сервис YouTube Shorts, куда пользователи выкладывают короткие видео по аналогии с TikTok и Instagram Reels. Этот сервис не особо популярен, но YouTube собирается крупно вложиться в его продвижение.



Чтобы побудить пользователей выкладывать больше интересного контента (и переманить часть аудитории TikTok и Instagram), YouTube учредил фонд размером 100 миллионов долларов США. Эти деньги будут потрачены на выплаты авторам лучших видео. YouTube предъявляет особые требования к авторам, которые желают монетизировать свой контент. В частности, нельзя перезаливать видео с других платформ, особенно если в роликах видны водяные знаки конкурирующих площадок.



Максимальное вознаграждение составит до 10 тысяч долларов в месяц на человека. Сумма гонорара будет зависеть от страны, где проживает пользователь, а также от того, сколько человек посмотрели его видео. Программа действует в 10 странах, включая США, Бразилию и Индию, а в будущем число регионов, жители которых смогут зарабатывать на видео в YouTube Shorts, увеличится. В отдалённой перспективе выплаты авторам увеличатся и станут постоянными. Сейчас YouTube не размещает рекламу в этом сервиса и никак не зарабатывает на нём, а в дальнейшем ему, скорее всего, придётся придумать, как можно монетизировать короткие видео.







