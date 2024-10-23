YouTube для Android обновился и удивительно похорошел



Компания Google представила большое обновление приложения YouTube для Android. О нем пишет 9to5Google.



Согласно источнику, апдейт содержит два заметных нововведения. Первое — обновленный мини-плеер, который ранее уже пришел на iOS. Вместо прикрепленной к нижнему краю полосы с названием ролика и его крохотной миниатюрой теперь появилось прямоугольное плавающее окно с воспроизведением, которое можно масштабировать. В процессе поиска по страницам YouTube его можно полноценно смотреть.











Второе нововведение — редизайн настроек приложения. Теперь в нем появились заголовки разделов «Учетная запись», «Настройки видео и аудио», «Справка и политика», а также пустой блок «Настройки разработчика». Для каждого пункта меню теперь имеется отдельная иконка в контурном стиле, чтобы было проще ориентироваться.







Перечисленные фишки доступны в YouTube для Android, начиная с версии 19.41.39. Для некоторых пользователей они будут развёртываться постепенно. Второе нововведение — редизайн настроек приложения. Теперь в нем появились заголовки разделов «Учетная запись», «Настройки видео и аудио», «Справка и политика», а также пустой блок «Настройки разработчика». Для каждого пункта меню теперь имеется отдельная иконка в контурном стиле, чтобы было проще ориентироваться.Перечисленные фишки доступны в YouTube для Android, начиная с версии 19.41.39. Для некоторых пользователей они будут развёртываться постепенно.