Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

YouTube добавил небольшую функцию, которую ждали буквально все

Олег
YouTube

Видеохостинг YouTube предоставил пользователям больше инструментов для формирования ленты рекомендаций. Об этом пишет 9to5Google.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, разработчики Google тестируют новую функцию совместно с YouTube, которая позволяет пользователям настраивать рекомендации, появляющиеся в их ленте «Главная». Судя по всему, она частично задействует искусственный интеллект.

В рамках теста в приложении YouTube появляется раздел «Ваш пользовательский канал» на главную страницу. Сам хостинг говорит, что это позволяет пользователю «обновлять существующие рекомендации главной ленты, введя простую подсказку».

Самое главное — нововведение позволяет настраивать рекомендации, и этой возможности очень не хватало. До сих пор YouTube сам решал, что предлагать пользователю, и не особо реагировал на старую кнопку «Не интересно». 

0
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Блогеры совсем потеряли стыд — властям РФ пора что-то с этим сделать!
Валентин Wylsacom показал, что происходит с iPhone 17 Pro Max от бытовой химии. Неожиданно!
Под роликами на YouTube появились странные комменты. Люди дуреют с такой приманки!

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+162
Павел
Что за ютуб, какой-то прогнившей на западе клон нашего мощного православного рутуба?
30 минут назад
#