YouTube добавил небольшую функцию, которую ждали буквально все



Видеохостинг YouTube предоставил пользователям больше инструментов для формирования ленты рекомендаций. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, разработчики Google тестируют новую функцию совместно с YouTube, которая позволяет пользователям настраивать рекомендации, появляющиеся в их ленте «Главная». Судя по всему, она частично задействует искусственный интеллект.В рамках теста в приложении YouTube появляется раздел «Ваш пользовательский канал» на главную страницу. Сам хостинг говорит, что это позволяет пользователю «обновлять существующие рекомендации главной ленты, введя простую подсказку».Самое главное — нововведение позволяет настраивать рекомендации, и этой возможности очень не хватало. До сих пор YouTube сам решал, что предлагать пользователю, и не особо реагировал на старую кнопку «Не интересно».