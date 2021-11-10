





YouTube объявил о своем решении отказаться от счетчика дизлайков под видео. Это довольно спорное нововведение, поскольку зачастую количество «пальцев вниз» непосредственно влияет на то, как зрители воспринимают ролик. Платформа считает, что изменение пойдет на пользу в первую очередь создателям контента.В YouTube поясняют, что несмотря на удаление счётчика, они не планируют отказываться от кнопки дизлайка. Пользователи по-прежнему смогут таким образом выражать свою реакцию, которая будет видна авторам в соответствующем разделе «Творческой студии».Решение отказаться от счетчика дизлайков последовала за экспериментом, который YouTube провела в начале этого года. Таким образом платформа хотела выяснять, поможет ли нововведение снизить количество спланированных негативных атак на ролики контентмейкеров.По словам YouTube, начинающие авторы часто сталкиваются с несправедливым спамом дизлайков. В компании отказались поделиться полными данными своего исследования, которое длилось в течение нескольких месяцев.YouTube не станет первой компанией, решившей отказаться от счетчика дизлайков из-за негативных последствий. Ранее подобный эксперимент запустил Instagram — площадка решила отказаться от отображаемого количества лайков. Пока Meta до сих пор не определилась и не приняла какого-либо решения.В интервью сайту TechCrunch представители YouTube сообщили, что их решение не связано с повышенным вниманием общественности к влиянию технологических корпораций на ментальное здоровье несовершеннолетних. Таким образом компания пытается в первую очередь поддержать авторов от преследований и атак со стороны токсичных пользователей. YouTube начнет отказываться от счетчика дизлайков глобально, начиная с завтрашнего дня.