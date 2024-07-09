YouTube Music порадовал пользователей совершенно новым режимом работы

Олег

YouTube


Компания Google добавила в свой музыкальный сервис новый режим прослушивания. О нем написали в lifehacker.

Согласно источнику, в стриминг-сервисе начали появиляться нейросетевые радиостанции. Они подстраиваются под пользователя, и можно даже самому задать стилистику и жанры треков, которые хочешь услышать. Судя по всему, опция пока находится в тестовом режиме, на её странице присутствует соответствующая пометка, поэтому доступна она пока не всем.

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Чтобы воспользоваться нейросетевой персональной радиостанцией, нужно перейти к этой функции, если она у вас появилась, а потом задать желаемые условия для треков в чате. Подборку можно менять «на лету», отправляя новые или скорректированные текстовые запросы. А еще условия для создания плейлиста можно вводить голосом. 

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Источник:
lifehacker
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