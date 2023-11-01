YouTube начал активно блокировать зрителей, которые не любят рекламу

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Видеохостинг YouTube начал активную фазу борьбы с блокировщиками рекламы. Об этом пишет Phone Arena.



Ранее мы уже рассказывали, что YouTube начал отображать предупреждения зрителям, которые пользуются AdBlock, AdGuard и другими утилитами и расширениями для блокировки рекламы. Окно можно было закрыть через несколько секунд, но теперь всё стало хуже.







Согласно источнику, видеохостинг полностью блокирует доступ к роликам, если у пользователя включен блокировщик рекламы и youtube.com не находится в белом списке. Обойти или закрыть это окно нельзя, пока пользователь не изменит настройки блокировщика.



Для пользователей из РФ есть выход: достаточно добавить YouTube в белый список и проблем не будет, поскольку еще в начале прошлого года видеохостинг полностью прекратил демонстрировать рекламу в нашей стране.