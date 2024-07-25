YouTube начал показывать видео по-новому. Не потеряйтесь

Олег

Фото: Unsplash


Видеохостинг начал тестировать новый компактный видеоплеер для воспроизведения роликов в свернутом режиме. Об этом пишет 9to5Google.

Речь идет о полосе просмотра и управления видео, когда пользователь смахивает его вниз, чтобы полистать YouTube без остановки воспроизведения. Свернутый ролик воспроизводится в очень маленьком прямоугольнике в углу экрана, а оставшееся место полосы занимает название и две кнопки: «Пауза» и «Закрыть».

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Согласно источнику, теперь Google начала тестировать полноценный мини-плеер внутри приложения, который больше всего напоминает «картинку в картинке». Это прямоугольник, занимающий чуть менее половины ширины экрана, и содержащий более крупное окно с роликом и три кнопки: «Пауза» и перемотка назад/вперед. Фон этого окна меняется в зависимости от времени суток. Его можно перетаскивать по экрану, а также менять его размер. Для полного закрытия предусмотрена кнопка «Х» в верхнем углу.

Было / Стало
Было / Стало

На данный момент новый видеоплеер начали замечать некоторые пользователи Android-приложения YouTube. Скорее всего, в ближайшие недели Google начнет разворачивать его для всех остальных. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

stuff
+12
stuff
Да вообще похер, у меня уже 2 года картинка в картинке сделано и все
20 минут назад
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Дмитрий Могучев
+391
Дмитрий Могучев
На сколько я помню давно уже было такое окно , единственное что не было возможности таскать его туда сюда. Я про IOS.
18 минут назад
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