YouTube начал показывать видео по-новому. Не потеряйтесь

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Видеохостинг начал тестировать новый компактный видеоплеер для воспроизведения роликов в свернутом режиме. Об этом пишет 9to5Google.Речь идет о полосе просмотра и управления видео, когда пользователь смахивает его вниз, чтобы полистать YouTube без остановки воспроизведения. Свернутый ролик воспроизводится в очень маленьком прямоугольнике в углу экрана, а оставшееся место полосы занимает название и две кнопки: «Пауза» и «Закрыть».Согласно источнику, теперь Google начала тестировать полноценный мини-плеер внутри приложения, который больше всего напоминает «картинку в картинке». Это прямоугольник, занимающий чуть менее половины ширины экрана, и содержащий более крупное окно с роликом и три кнопки: «Пауза» и перемотка назад/вперед. Фон этого окна меняется в зависимости от времени суток. Его можно перетаскивать по экрану, а также менять его размер. Для полного закрытия предусмотрена кнопка «Х» в верхнем углу.На данный момент новый видеоплеер начали замечать некоторые пользователи Android-приложения YouTube. Скорее всего, в ближайшие недели Google начнет разворачивать его для всех остальных.