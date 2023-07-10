YouTube наконец избавился от многолетней раздражающей недоработки

Компания Google обновила интерфейс YouTube для браузера. Об этом пишет Lifehacker.Согласно источнику, обновление начало распространяться по всему миру. Оно коснется веб-версии видеохостинга — сайта youtube.com, а также веб-приложений для Chrome и Edge.Первое и самое заметное нововведение — совместимость темной темы на сайте с интерфейсом компьютера. Ранее результаты поиска и некоторые другие баннеры отображались на белом фоне независимо от выбранного цветового режима.Помимо этого, в плеере появились кнопки быстрой перемотки роликов на 10 секунд вперед и назад, а Premium-пользователи получили возможность смотреть в браузере «прокачанный» 1080p с повышенным битрейтом.Функции распространяются постепенно и сейчас могут быть доступны не всем.