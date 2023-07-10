YouTube наконец избавился от многолетней раздражающей недоработки

Олег

YouTube


Компания Google обновила интерфейс YouTube для браузера. Об этом пишет Lifehacker.

Согласно источнику, обновление начало распространяться по всему миру. Оно коснется веб-версии видеохостинга — сайта youtube.com, а также веб-приложений для Chrome и Edge. 

Первое и самое заметное нововведение — совместимость темной темы на сайте с интерфейсом компьютера. Ранее результаты поиска и некоторые другие баннеры отображались на белом фоне независимо от выбранного цветового режима.

YouTube

Помимо этого, в плеере появились кнопки быстрой перемотки роликов на 10 секунд вперед и назад, а Premium-пользователи получили возможность смотреть в браузере «прокачанный» 1080p с повышенным битрейтом.

Функции распространяются постепенно и сейчас могут быть доступны не всем. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

+92
ProLogic6
рекламы в рашке нет и спасибочки остальное потерпим
Вчера в 22:31
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+6
OnVoG
Никакой фантазии. Названия статей уже прямо подряд идут: вконец, наконец. Не хватает "за конец".
Сегодня в 02:36
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