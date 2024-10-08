YouTube нашел эффективный способ помешать развитию RuTube и «VK Видео»



Российские видеоплатформы столкнулись с проблемами со стороны YouTube — сервис мешает им пополнять свой архив с роликами. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Ранее российские агрегаторы видео — RuTube, Дзен и VK Видео — предоставили авторам контента функцию полного переноса каналов с YouTube. Сервисы копировали все видеоролики блогера вместе с описанием и параметрами просмотра, благодаря чему ускорялась миграция контентмейкера и пополнялись архивы видео. Однако что-то пошло не так.







Согласно источнику, YouTube начал препятствовать процессу глобального переноса контента различными способами. Например, российские видеосервисы сталкиваются с замедлением процесса копирования или даже полной блокировкой «стягивания» роликов по IP-адресу в течение 12 часов, причем блокируются как российские, так и зарубежные. В результате отечественные стриминги вынуждены обходить блокировки с помощью специализированных сервисов.





«Если просмотр или загрузка видео совершается с IP-адреса с плохой репутацией и без аккаунта Google, то видеохостинг отвечает сообщением о необходимости входа. Если же просмотр совершается со входом в аккаунт, но YouTube считает, что аккаунт используется для скрейпинга (автоматизированного сбора информации), то он отдаст ему сообщение «видео недоступно»», — анонимный источник.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сомневаются, что сервис блокирует российские стриминги целенаправленно. Всё дело в защитных механизмах YouTube, которые должны препятствовать нелегальному использованию контента, например, для обучения нейросетей. Однако точно этого сказать пока нельзя, так как официальных заявлений или комментариев от YouTube не поступало.