



Компания Google анонсировала нововведения, которые будут добавлены в YouTube в ближайшее время. Часть из них уже реализована для некоторых пользователей.



К видеороликам добавлены оглавления, которые отображаются во время поиска. Это позволяет не запускать видео с самого начала, если нужно посмотреть какой-либо фрагмент, можно сразу перейти к определённой отметке. Оглавление можно увидеть без просмотра рекламы, что экономит время, позволяя понять, есть ли в видео интересный вам контент.



YouTube также движется в сторону интернационализации. Под комментариями, написанными на иностранных для пользователя языках, появилась кнопка «Перевести». По её нажатию комментарий переводится на язык, выбранный в профиле пользователя в качестве основного, что позволяет приблизительно понять, о чём написал тот или иной комментатор. В настоящее время перевод комментариев доступен только в приложениях YouTube для Android и iOS и лишь для обладателей платной подписки YouTube Premium. Возможно, в дальнейшем это нововведение будет реализовано в браузерной версии сервиса и для всех пользователей.



Включить перевод комментариев в качестве экспериментальной функции можно по этой ссылке — youtube.com/new.







В результатах поиска стали появляться видео на разных языках (а не только на родном для пользователя) — с переведёнными названиями описаниями и субтитрами. Это позволит гораздо проще понимать содержание видео, даже если вы не знаете языка, на котором оно снято и озвучено.







