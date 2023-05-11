YouTube объявил войну блокировщикам рекламы. Смотри или плати

Пользователи сервиса заметили сообщение с просьбой отключить блокировщики рекламы или купить подписку YouTube Premium. Доступ к роликам при этом блокируется платформой.Об этом сообщают участники тематической ветки Reddit. При попытке зайти на сервис на экране появляется баннер, в котором зрителям предлагают отказаться от анти-рекламных утилит или оформить платную подписку.Сотрудники YouTube подтвердили, что функция используется в качестве эксперимента, объясняя решение тем, что доходы с рекламы позволяет сервису быть бесплатным для всех. Сколько человек столкнулись с ограничением, пока неизвестно.Стоит заметить что в России официально купить YouTube Premium невозможно, однако и рекламные интеграции пользователям не показывают из-за региональных ограничений.