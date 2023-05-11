YouTube объявил войну блокировщикам рекламы. Смотри или плати

Артем
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Пользователи сервиса заметили сообщение с просьбой отключить блокировщики рекламы или купить подписку YouTube Premium. Доступ к роликам при этом блокируется платформой.

Об этом сообщают участники тематической ветки Reddit. При попытке зайти на сервис на экране появляется баннер, в котором зрителям предлагают отказаться от анти-рекламных утилит или оформить платную подписку. 

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Сотрудники YouTube подтвердили, что функция используется в качестве эксперимента, объясняя решение тем, что доходы с рекламы позволяет сервису быть бесплатным для всех. Сколько человек столкнулись с ограничением, пока неизвестно.

Стоит заметить что в России официально купить YouTube Premium невозможно, однако и рекламные интеграции пользователям не показывают из-за региональных ограничений.
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Источник:
9to5Google
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