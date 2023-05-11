YouTube объявил войну блокировщикам рекламы. Смотри или плати
Артем Фунтиков —
Пользователи сервиса заметили сообщение с просьбой отключить блокировщики рекламы или купить подписку YouTube Premium. Доступ к роликам при этом блокируется платформой.
Об этом сообщают участники тематической ветки Reddit. При попытке зайти на сервис на экране появляется баннер, в котором зрителям предлагают отказаться от анти-рекламных утилит или оформить платную подписку.
Сотрудники YouTube подтвердили, что функция используется в качестве эксперимента, объясняя решение тем, что доходы с рекламы позволяет сервису быть бесплатным для всех. Сколько человек столкнулись с ограничением, пока неизвестно.
Стоит заметить что в России официально купить YouTube Premium невозможно, однако и рекламные интеграции пользователям не показывают из-за региональных ограничений.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно
- Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились
- Wildberries сделал платной ещё одну услугу. Учтите, когда будете забирать следующий заказ
- Стало известно, что за «наркотик» продавался на Wildberries и сколько на нём заработали продавцы