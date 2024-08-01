YouTube перестал работать по всей стране. Не грузится ни одно видео

«Ютуб капут. Ибо неча», — порадовалась в своём телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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Жители разных городов России сообщают о проблемах в работе YouTube. Сбой начался примерно после полуночи, и с того момента его масштабы только увеличиваются.YouTube частично блокируется в России уже на протяжении нескольких недель. Недавно скорость его работы была искусственно ограничена до такого уровня, что стало проблематично смотреть видео даже с самым низким разрешением. Замедления не было у мобильных операторов, но сейчас, по всей видимости, они тоже блокируют трафик. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, тем самым российские власти пытаются заставить компанию Google, которой принадлежит YouTube, соблюдать и уважать российское законодательство, а именно — блокировать те ролики, на которые укажет Роскомнадзор, и разблокировать связанные с правительством каналы, которые были заблокированы по цензурным соображениям.