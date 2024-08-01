YouTube перестал работать по всей стране. Не грузится ни одно видео

Александр
Жители разных городов России сообщают о проблемах в работе YouTube. Сбой начался примерно после полуночи, и с того момента его масштабы только увеличиваются.

«Ютуб капут. Ибо неча», — порадовалась в своём телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.


YouTube частично блокируется в России уже на протяжении нескольких недель. Недавно скорость его работы была искусственно ограничена до такого уровня, что стало проблематично смотреть видео даже с самым низким разрешением. Замедления не было у мобильных операторов, но сейчас, по всей видимости, они тоже блокируют трафик. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, тем самым российские власти пытаются заставить компанию Google, которой принадлежит YouTube, соблюдать и уважать российское законодательство, а именно — блокировать те ролики, на которые укажет Роскомнадзор, и разблокировать связанные с правительством каналы, которые были заблокированы по цензурным соображениям.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Владельцев каналов на YouTube и в Telegram заставят регистрироваться в Роскомнадзоре
Сможет ли Google избежать блокировки YouTube в России или уже поздно
Раскрыты сроки полной блокировки YouTube

Рекомендации

Рекомендации

В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram
«Google Карты» не узнать: глобальный редизайн распространяется на смартфоны
HyperOS знатно подвела пользователей Xiaomi — такого они точно не ждали
«Сбербанк» нашёл лазейку в новых правилах перевода денег по СБП — стало безопасно, но неудобно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+671
pincher
Вранье… у меня грузит
Сегодня в 09:12
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON pincher
Удаляйте новость раз у него грузит значит все врут.

Москве десктопный ютуб на провайдера Билайн работает только с впн или goodbye dpi, андроид проектор с ютубом не грузится
Сегодня в 10:18
#
Dmitriy
+1064
Dmitriy
Да, валят по-тихому его. Ну логичный серевокороейский вариант. Там что привыкаем к ВК, рутубу, прости господи, и Платформе.
Сегодня в 09:20
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON Dmitriy
Ставим гудбай dpi привыкают пускай ватнички
Сегодня в 10:19
#
Mers
+5234
Mers
Вроде работает🤔
Сегодня в 09:59
#
Вася Вотафаков
+5931
Вася Вотафаков
На мобиле норм. Изменений нет. А вот десктопный вариант да. Лёг.
Сегодня в 10:00
#
DEAD MEN
+3
DEAD MEN
Каждые 3 секунды тормозит, нормально смотреть видео невозможно! У нас в стране что не делается то во вред для людей! Лучше бы они себя заблокировали уже наконец-то!!!
час назад в 12:37
#
SithV
+1701
SithV DEAD MEN
У нас в стране как раз все делается ради людей!! …и имена этих людей можно конкретно перечислить))))
час назад в 13:04
#
tellurian
+1650
tellurian
Ростелеком Москва постоянно идут прерывания. Качество скачет ;(
Вредители. Люди страдают, а самому Гуглу на это всё равно.
46 минут назад
#