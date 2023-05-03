YouTube полностью поменял дизайн. Стало удобно!

Олег

YouTube


Google тестирует обновленный дизайн страницы просмотра видео. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, редизайн появился у части пользователей по всему миру, в том числе и в России. Похоже, это эксперимент, и Google хочет посмотреть, насколько он хорош. 

Главное изменение коснулось экрана просмотра видеоролика в веб-версии YouTube. Разработчики поменяли местами блок рекомендованных видео с блоком информации о текущем ролике. Теперь сводка и описание находится справа от окна просмотра, а под ним располагается, по сути, обычная лента с рекомендованными видео. Она несколько отличается от предыдущей и стала практически аналогична главной странице видеосервиса.

YouTube

Скорее всего, главная цель нововведения — удержание зрителя на сайте с помощью акцента на рекомендациях. В целом же просматривать описание сбоку, а не снизу, кажется более удобным решением. Сейчас изменения доступны не всем, но можно ожидать их внедрения в ближайшее время. 

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Источник:
Rozetked
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