YouTube пояснил, что будет с 1080p-качеством роликов без подписки Premium

Олег

YouTube


Представитель YouTube пояснил планы видеохостинга относительно настройки 1080p для видеороликов. Об этом написали в The Verge.

Ранее мы рассказывали, что форумчане Reddit стали замечать у себя в настройках YouTube новую строку 1080p Premium. Когда информацию обнародовали, пользователи испугались, что Google готовится сделать 1080p платной опцией просмотра для подписки Premium, а всем остальным будет доступно только 720p. Но теперь компания пояснила свою позицию.

Согласно источнику, YouTube не планирует делать платной настройку 1080p. Пол Пеннингтон, представитель видеохостинга, пояснил, что тестирование проходит новая версия 1080p с повышенным битрейтом. Он описал технологию следующим образом:
«1080p Premium — это версия 1080p с улучшенным битрейтом, которая предоставляет больше информации на пиксель, что обеспечивает более высокое качество просмотра». 
Помимо этого, Пеннингтон заверил, что уже существующие варианты качества 1080p не будут изменены и не станут платными.

Что касается повышенного битрейта, то такой параметр качества видео действительно существует. Например, Blu-ray 1080p обеспечивает битрейт 40 МБит/с, тогда как стандартный 1080p на YouTube сейчас плавает между 8 и 10 Мбит/с.

Один из пользователей Reddit подтвердил слова YouTube: он провел тест с опцией 1080p Premium и без нее. В результате получилось 13 Мбит/с против 8 Мбит/с в обычном режиме для одного и того же ролика. 

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Источник:
The Verge
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