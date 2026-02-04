YouTube прикрыл суперудобный способ просмотра видео. Он больше не работает



Команда разработчиков YouTube внесла изменения в работу сервиса, которые не понравятся многим пользователям. Об этом пишет lifehacker.

«Функция фонового воспроизведения предназначена исключительно для подписчиков YouTube Premium. Хотя некоторые пользователи без Premium-подписки ранее могли получить к ней доступ через мобильные веб-браузеры в определенных сценариях, мы обновили интерфейс, чтобы обеспечить единообразие на всех наших платформах», — представитель Google.



Теперь бесплатным пользователям YouTube остается надеяться, что разработчики браузеров найдут новую лазейку для работы любимой функции.

Речь идет о просмотре роликов «картинка в картинке», то есть в небольшом окне поверх интерфейса смартфона. Такая возможность есть в официальном приложении YouTube с платной подпиской Premium, но неофициально фича также работала в браузерах, отличных от Chrome. Пользователи Samsung Internet, Microsoft Edge, Brave и Vivaldi тоже могли смотреть видео в свернутом режиме.Согласно источнику, такой возможности больше нет. Сначала пользователи перечисленных браузеров начали жаловаться на неработающий режим «картинка в картинке», а потом и сама Google публично сообщила, что намеренно «сломала» эту возможность в сторонних браузерах.