YouTube прикрыл суперудобный способ просмотра видео. Он больше не работает

Команда разработчиков YouTube внесла изменения в работу сервиса, которые не понравятся многим пользователям. Об этом пишет lifehacker.
Согласно источнику, такой возможности больше нет. Сначала пользователи перечисленных браузеров начали жаловаться на неработающий режим «картинка в картинке», а потом и сама Google публично сообщила, что намеренно «сломала» эту возможность в сторонних браузерах.
«Функция фонового воспроизведения предназначена исключительно для подписчиков YouTube Premium. Хотя некоторые пользователи без Premium-подписки ранее могли получить к ней доступ через мобильные веб-браузеры в определенных сценариях, мы обновили интерфейс, чтобы обеспечить единообразие на всех наших платформах», — представитель Google.
Теперь бесплатным пользователям YouTube остается надеяться, что разработчики браузеров найдут новую лазейку для работы любимой функции.