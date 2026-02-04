Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

YouTube прикрыл суперудобный способ просмотра видео. Он больше не работает

Олег
YouTube

Команда разработчиков YouTube внесла изменения в работу сервиса, которые не понравятся многим пользователям. Об этом пишет lifehacker.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идет о просмотре роликов «картинка в картинке», то есть в небольшом окне поверх интерфейса смартфона. Такая возможность есть в официальном приложении YouTube с платной подпиской Premium, но неофициально фича также работала в браузерах, отличных от Chrome. Пользователи Samsung Internet, Microsoft Edge, Brave и Vivaldi тоже могли смотреть видео в свернутом режиме.

Согласно источнику, такой возможности больше нет. Сначала пользователи перечисленных браузеров начали жаловаться на неработающий режим «картинка в картинке», а потом и сама Google публично сообщила, что намеренно «сломала» эту возможность в сторонних браузерах.

«Функция фонового воспроизведения предназначена исключительно для подписчиков YouTube Premium. Хотя некоторые пользователи без Premium-подписки ранее могли получить к ней доступ через мобильные веб-браузеры в определенных сценариях, мы обновили интерфейс, чтобы обеспечить единообразие на всех наших платформах», — представитель Google. 

Теперь бесплатным пользователям YouTube остается надеяться, что разработчики браузеров найдут новую лазейку для работы любимой функции. 

1
Источник:
Lifehacker
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Youtube разрешил отключать детям Shorts
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Как включить автоматическое переключение роликов YouTube Shorts

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии