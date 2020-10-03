На reddit один из владельцев Apple TV опубликовал фотографию приложения YouTube с возможностью воспроизведения видео в разрешении 4K. Ранее этот режим был недоступен.
Сообщается, что фотография приложения была сделана во время воспроизведения ролика на Apple TV с iOS 14. В комментариях к изображению пользователь пояснил, что режим 4K заработал пока не для всех видео. У него получилось посмотреть в этом разрешении два ролика «Perfect Black HDR 8K Dolby Vision» и «Costa Rica, Peru 8K». Помимо этого, он рассказал, что для воспроизведения используется кодек vp9 вместо av1.
Вероятно, YouTube тестирует новую функцию на ограниченном количестве пользователей или постепенно выкатывает обновление на стороне сервера. Такой апдейт не требует установки обновленной версии приложения из магазина.
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Сообщается, что фотография приложения была сделана во время воспроизведения ролика на Apple TV с iOS 14. В комментариях к изображению пользователь пояснил, что режим 4K заработал пока не для всех видео. У него получилось посмотреть в этом разрешении два ролика «Perfect Black HDR 8K Dolby Vision» и «Costa Rica, Peru 8K». Помимо этого, он рассказал, что для воспроизведения используется кодек vp9 вместо av1.
Вероятно, YouTube тестирует новую функцию на ограниченном количестве пользователей или постепенно выкатывает обновление на стороне сервера. Такой апдейт не требует установки обновленной версии приложения из магазина.
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