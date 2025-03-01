YouTube снова «летает», как ни в чём не бывало. Роскомнадзор рассказал, что происходит





В конце февраля абоненты ряда российских провайдеров заметили, что YouTube снова стал работать — сайт открывается, превьюшки отображаются, видео воспроизводятся, комменты прогружаются. При этом сервис оказался работоспособен лишь у части пользователей, у других он по-прежнему недоступен или крайне медленный.

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