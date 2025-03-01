YouTube снова «летает», как ни в чём не бывало. Роскомнадзор рассказал, что происходит

Александр



В конце февраля абоненты ряда российских провайдеров заметили, что YouTube снова стал работать — сайт открывается, превьюшки отображаются, видео воспроизводятся, комменты прогружаются. При этом сервис оказался работоспособен лишь у части пользователей, у других он по-прежнему недоступен или крайне медленный.

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, прокомментировал ситуацию. По его сведению, «сервис в России недоступен».

Сбои в работе YouTube стали отмечаться с лета 2024 года. При этом официально не сообщалось о его блокировке или замедлении. Роскомнадзор рассказывает, что компания Google с 2022 года перестала обновлять и обслуживать оставшиеся  в России кэширующие серверы YouTube, в результате чего они начали деградировать. Некоторые провайдеры стали внедрять собственные инструменты для ускорения YouTube, но Роскомнадзор пригрозил им отзывом лицензий за вмешательство в работу интернет-сетей.

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Комментарии

kardigan
+3915
kardigan
Дебильный заголовок. В каком месте он летает?
Сегодня в 16:05
#
Вася Вотафаков
+6156
Вася Вотафаков kardigan
Вы внимательно прочитали что написано сразу под заголовком ?
2 часа назад в 16:58
#
Ckor_30
+716
Ckor_30
Ага в МТСе не летает
Сегодня в 16:15
#
tellurian
+2167
tellurian Ckor_30
Не летает.
МТС Москва не работает.
час назад в 18:51
#
+50
BINSER
Ну вот даже тут открыто врут, типа Гугл не обновляет оборудование, но при этом все работает через VPN и у части пользователей. Неужели кто-то верит в эти сказки?
Сегодня в 16:39
#

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