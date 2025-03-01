YouTube снова «летает», как ни в чём не бывало. Роскомнадзор рассказал, что происходит

В конце февраля абоненты ряда российских провайдеров заметили, что YouTube снова стал работать — сайт открывается, превьюшки отображаются, видео воспроизводятся, комменты прогружаются. При этом сервис оказался работоспособен лишь у части пользователей, у других он по-прежнему недоступен или крайне медленный.
Сбои в работе YouTube стали отмечаться с лета 2024 года. При этом официально не сообщалось о его блокировке или замедлении. Роскомнадзор рассказывает, что компания Google с 2022 года перестала обновлять и обслуживать оставшиеся в России кэширующие серверы YouTube, в результате чего они начали деградировать. Некоторые провайдеры стали внедрять собственные инструменты для ускорения YouTube, но Роскомнадзор пригрозил им отзывом лицензий за вмешательство в работу интернет-сетей.