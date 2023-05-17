YouTube сошел с ума: он начал советовать детям оружие и показывать видео про маньяков

Олег

YouTube

Фото: Gizmochina

Алгоритмы YouTube подверглись жесткой критике со стороны исследователей безопасности из-за очень странных рекомендаций детям. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, эксперты Tech Transparency Project решили проверить жалобы пользователей YouTube и провели эксперимент. Они создали четыре тестовые учетные записи, обозначив их как девятилетних мальчиков и 14-летних девочек. Эксперты просматривали ролики о видеоиграх с этих аккаунтов и очень быстро обнаружили довольно жуткие вещи.

На фоне заинтересованности видеоиграми YouTube начал включать «детям» в рекомендательный плейлист рекламу оружия, видеоролики о стрельбе в школах и фильмы про серийных убийц и маньяков. Любопытно, что рекомендованный контент сам по себе противоречит политикам площадки, однако YouTube не только пропустил их, но еще и подсунул малолетним детям.

В 2021 году YouTube публично заявлял, что его рекомендательный алгоритм не подбирает зрителям «экстремальный» контент, если они не ищут его сами. Эксперимент показал лживость этого утверждения.

Сейчас результаты исследования планируют передать в регулирующие ограны. YouTube пока никак не комментировал ситуацию. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+5043
tellurian
Поэтому и правильно что во многих станах требуют сделать настройку для отключения алгоритмов. Или пусть публикуют критерии.
13 минут назад
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