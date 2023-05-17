YouTube сошел с ума: он начал советовать детям оружие и показывать видео про маньяков

Фото: Gizmochina



Алгоритмы YouTube подверглись жесткой критике со стороны исследователей безопасности из-за очень странных рекомендаций детям. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, эксперты Tech Transparency Project решили проверить жалобы пользователей YouTube и провели эксперимент. Они создали четыре тестовые учетные записи, обозначив их как девятилетних мальчиков и 14-летних девочек. Эксперты просматривали ролики о видеоиграх с этих аккаунтов и очень быстро обнаружили довольно жуткие вещи.



На фоне заинтересованности видеоиграми YouTube начал включать «детям» в рекомендательный плейлист рекламу оружия, видеоролики о стрельбе в школах и фильмы про серийных убийц и маньяков. Любопытно, что рекомендованный контент сам по себе противоречит политикам площадки, однако YouTube не только пропустил их, но еще и подсунул малолетним детям.



В 2021 году YouTube публично заявлял, что его рекомендательный алгоритм не подбирает зрителям «экстремальный» контент, если они не ищут его сами. Эксперимент показал лживость этого утверждения.



Сейчас результаты исследования планируют передать в регулирующие ограны. YouTube пока никак не комментировал ситуацию.