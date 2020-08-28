YouTube
Функция «картинка в картинке» (или PiP) была доступна пользователям iPad начиная с iOS 9, Apple добавила её для iPhone в этом году с iOS 14. YouTube никогда не поддерживал эту возможность, позволяющую пользователям смотреть видео во время использования других приложений. В ближайшее время это может измениться, поскольку видеоплатформа Google начала тестирование поддержки PiP.

Сообщается, что функция «картинка в картинке» постепенно развертывается для некоторых пользователей последней версии приложения YouTube для iOS. Пользователи получившие доступ к новой возможности рассказали, что она работает только с несколькими видео.

После включения режима «картинка в картинке» работает так же, как и любое другое приложение с её поддержкой. Вы можете начать просмотр видео, а затем закрыть приложение. Окно с воспроизведением свободно перемещается по главному экрану или любому другому окно запущенных программ.

YouTube ограничивает воспроизведение в фоновом режиме — эта функция доступна только подписчикам YouTube Premium, а это может означать, что «картинка в картинке» также будет доступна владельцам подписки.

Стоит отметить, что пользователи устройств под управлением iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 могут смотреть видео 4K HDR в приложении YouTube впервые с тех пор, как Apple решила добавить поддержку кодека Google VP9 в свои операционные системы. В Google не сообщили, когда планируется публичный запуск функции «картинка в картинке» на iOS.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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