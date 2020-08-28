Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.



(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln — Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020







Функция «картинка в картинке» (или PiP) была доступна пользователям iPad начиная с iOS 9, Apple добавила её для iPhone в этом году с iOS 14. YouTube никогда не поддерживал эту возможность, позволяющую пользователям смотреть видео во время использования других приложений. В ближайшее время это может измениться, поскольку видеоплатформа Google начала тестирование поддержки PiP.Сообщается, что функция «картинка в картинке» постепенно развертывается для некоторых пользователей последней версии приложения YouTube для iOS. Пользователи получившие доступ к новой возможности рассказали, что она работает только с несколькими видео.После включения режима «картинка в картинке» работает так же, как и любое другое приложение с её поддержкой. Вы можете начать просмотр видео, а затем закрыть приложение. Окно с воспроизведением свободно перемещается по главному экрану или любому другому окно запущенных программ.YouTube ограничивает воспроизведение в фоновом режиме — эта функция доступна только подписчикам YouTube Premium, а это может означать, что «картинка в картинке» также будет доступна владельцам подписки.Стоит отметить, что пользователи устройств под управлением iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 могут смотреть видео 4K HDR в приложении YouTube впервые с тех пор, как Apple решила добавить поддержку кодека Google VP9 в свои операционные системы. В Google не сообщили, когда планируется публичный запуск функции «картинка в картинке» на iOS.