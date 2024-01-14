YouTube тормозит и лагает при переходе в полноэкранный режим. Что делать?

Артем
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Пользователи разных стран обратили внимание на медленную загрузку роликов, а переход в полноэкранный режим может проходить с заметной задержкой или вовсе застыть до перезагрузки. Как выяснилось, из ситуации только два выхода и оба не самые выгодные.

Как рассказал портал 9To5Google таким образом пользователей хотят заставить смотреть рекламу. Работа сервиса становится шустрее если отключить блокировщик рекламы либо приобрести Premium. Это происходит из-за искусственного тайм-аута в коде YouTube, который замедляет загрузку и делает просмотр некомфортным.

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Впрочем, для пользователей из российского региона проблема может быть косвенной, поскольку реклама отключена самой Google. Тем не менее блокировщик все равно влияет на работу видеоплатформы, поэтому его лучше отключить или добавить в исключение. Разницы нет, а YouTube будет работать шустрее.
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Источник:
9to5Google
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4199
st00p1dm0nkey
Уважаемая редакция, есть ли у вас возможность вернуть “tellurian” его рейтинг и кикнуть хейтера, который его нещадно минусует. Он никому плохого слова не сказал, а минусуют его за желание преодолеть рубеж в 5 000 лайков.
Было бы здорово, если бы вы вмешались ☝️
Вчера в 19:25
#
+4766
Carter_Mayers st00p1dm0nkey
Дело говоришь, полностью поддерживаю. Уважаемая редакция, верните пожалуйста рейтинг челу!
Вчера в 19:34
#
Seagull
–546
Seagull Carter_Mayers
Зачем этот рейтинг объясните мне ?
Вчера в 20:23
#
st00p1dm0nkey
+4199
st00p1dm0nkey Seagull
В целом он не влияет ни на что, я просто помню момент, где tellurian почти добрался до 5 000 и был этому рад, а потом кто-то резко обрушил его лайки. Пользователь ничего плохого не писал, это специально насрано ему, если бы по существу минусовали, то вопросов бы не было.
Вчера в 21:00
#
Seagull
–546
Seagull st00p1dm0nkey
У меня тоже рейтинг с 2000 улетел до -800 за месяц, тоже какой-то бездельник сидел и минусовал все сообщения, я хрен знает зачем тратить на это своё, так как по факту ничего не изменилось)
Вчера в 20:25
#
st00p1dm0nkey
+4199
st00p1dm0nkey Seagull
Обидно что кто-то и вас также заминусовал, наверное это кто-то типа этого
Вчера в 20:53
#
Seagull
–546
Seagull st00p1dm0nkey
Видимо да, но вопрос в другом, это же сколько надо потратить времени, на совершенно бесполезное действие, которое ни на что не влияет 😬
2 часа назад в 00:48
#
+72
horizon
Есть такие люди, которые минусуют, видеть бы таких.
Вчера в 21:12
#