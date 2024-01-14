YouTube тормозит и лагает при переходе в полноэкранный режим. Что делать?

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Пользователи разных стран обратили внимание на медленную загрузку роликов, а переход в полноэкранный режим может проходить с заметной задержкой или вовсе застыть до перезагрузки. Как выяснилось, из ситуации только два выхода и оба не самые выгодные.Как рассказал портал 9To5Google таким образом пользователей хотят заставить смотреть рекламу. Работа сервиса становится шустрее если отключить блокировщик рекламы либо приобрести Premium. Это происходит из-за искусственного тайм-аута в коде YouTube, который замедляет загрузку и делает просмотр некомфортным.Впрочем, для пользователей из российского региона проблема может быть косвенной, поскольку реклама отключена самой Google. Тем не менее блокировщик все равно влияет на работу видеоплатформы, поэтому его лучше отключить или добавить в исключение. Разницы нет, а YouTube будет работать шустрее.