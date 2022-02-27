Google объявил о приостановке монетизации всех российских СМИ, которые контролируются государством. Об этом сообщает The Verge.
Ограничения коснутся YouTube-каналов российских СМИ, которые транслируют преимущественно официальную позицию правительства России, а также очевидно контролируются им (или были в этом ранее замечены). Эти организации смогут и далее публиковать видеоролики в своих официальных каналах, но получать с них доход теперь не получится.
Помимо этого, представитель YouTube Фаршад Шадлоо пояснил, что компания внесла изменения в алгоритмы площадки. Теперь видеоролики государственных российских СМИ будут реже попадать в ленту рекомендаций пользователей.
На данный момент Google назвала только RT в числе тех, чья деятельность будет ограничена. Какие еще СМИ входят в число «санкционных», пока неизвестно.
Ранее Facebook уже приостановил для поддерживаемых российскими властями СМИ возможность зарабатывать у себя на платформе. Кроме того, Twitter закрыл всю рекламу на территориях России и Украины. После этих действий Россия начала частичную блокировку Facebook и Twitter. Не исключено, что РФ захочет ответить YouTube и заблокировать также и эту площадку на своей территории — такие угрозы уже неоднократно озвучивались властями.
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