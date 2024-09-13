YouTube в России рекордно замедлился. Плохо работает даже у сотовых операторов

Как выяснили «Известия», скорость доступа к YouTube в РФ стала рекордно низкой. Смотреть видео не прибегая к различным ухищрениям почти невозможно — ролики запускаются крайне медленно и приходится использовать самое низкое качество.
«Среднее время, через которое начинается показ ролика для пользователей стационарных сетей, выросло практически в 10 раз — с 1,21 секунды в начале июня до 11,01 секунды в начале сентября. У мобильных операторов скорость загрузки снизилась более чем вдвое, с 1,76 секунды в июне до 3,83 секунды в сентябре», — указано в публикации «Известий».
Ранее YouTube замедлялся в основном только у провайдеров стационарного интернета, а теперь замедление заметили и в сетях сотовых операторов. Некоторые абоненты раздавали мобильный интернет на компьютеры и телевизоры, тем самым решая проблему низкой скорости.
Роскомнадзор официально не объявлял о блокировке YouTube в РФ, а понятия «замедление интернет-ресурсов» вообще отсутствует в законодательстве РФ. На обращения граждан это ведомство отвечает пространно: Google более двух лет не поддерживает инфраструктуру YouTube в России и допускает нарушение российского законодательства, блокируя видео и каналы российских СМИ, общественных деятелей и музыкантов, что стало основанием «для принятия мер в отношении YouTube» и «инструментов для мотивации компании в такой ситуации». Некоторые провайдеры самостоятельно устраняют замедление, чтобы их абоненты пользовались быстрым сервисом, однако Роскомнадзор пригрозил, что за вмешательством в трафик может последовать отзыв лицензии.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым