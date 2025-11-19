Top.Mail.Ru

YouTube в России скоро полностью заменят

Фархад

YT

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью ТАСС заявил, что российские видеохостинги в среднесрочной перспективе смогут полностью заменить YouTube на внутреннем рынке.

По его словам, иностранная платформа заняла доминирующее положение в 2010-х и сегодня активно используется как инструмент пропаганды, что стимулирует развитие собственных аналогов с учётом цифрового суверенитета страны.

Горелкин подчеркнул, что создание национальных платформ требует значительных инвестиций, кадров и времени, но опыт с 2014 года показал необходимость в инициативах по цифровому суверенитету.

Депутат отметил, что лидер среди российских видеохостингов будет определяться способностью эффективно анализировать запросы пользователей и стимулировать авторов. Он считает, что только сервисы, способные предложить удобную функциональность и выгодные условия для создателей контента, смогут занять доминирующую позицию на внутреннем рынке, обеспечив цифровой суверенитет России в медиапространстве.
Источник:
ТАСС
Рекомендации

Комментарии

+665
den3221
Как же они достали со своей политикой сил уже нет.
час назад в 18:37
#
+665
den3221
А по поводу как все в России делается, далеко ходить не нужно! Байкал, Москвич, Ваз, Рутюб, игра Смута.
час назад в 18:39
#
kardigan
+4269
kardigan den3221
Орешник, Нептун, Посейдон! Ну не плохие же получились!
33 минуты назад
#