YouTube в России стал работать намного хуже

«Как и сообщалось ранее, служба технического мониторинга "Ростелекома" начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K). Также отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube», — рассказали представители «Ростелекома» в интервью «Интерфаксу».

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Один из крупнейших провайдеров связи «Ростелеком» отметил ухудшение качества загрузки видео в высоком разрешении на YouTube. Кроме того, количество жалоб пользователей на качество работы сервиса увеличилось в несколько раз.Провайдер напомнил, что о возможном замедлении и проблемах со скоростью загрузки видео на YouTube он предупредил ещё 12 июля. Все неполадки связаны с тем, что Google перестала обновлять своё оборудование в России, а существующее за прошедшие годы износилось. Оставшиеся серверы не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком.