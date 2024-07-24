YouTube в России стал работать намного хуже

Фархад
YouTube

Один из крупнейших провайдеров связи «Ростелеком» отметил ухудшение качества загрузки видео в высоком разрешении на YouTube. Кроме того, количество жалоб пользователей на качество работы сервиса увеличилось в несколько раз.

«Как и сообщалось ранее, служба технического мониторинга "Ростелекома" начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K). Также отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube», — рассказали представители «Ростелекома» в интервью «Интерфаксу».

Провайдер напомнил, что о возможном замедлении и проблемах со скоростью загрузки видео на YouTube он предупредил ещё 12 июля. Все неполадки связаны с тем, что Google перестала обновлять своё оборудование в России, а существующее за прошедшие годы износилось. Оставшиеся серверы не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком.

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

YABLOKOFON
+238
YABLOKOFON
Не износилось оно не может так резко ухудшится скорость загрузки просто ркн решила замедлять ютуб но нам рассказывают очередные байки про плохой гугл и западные страны
2 часа назад в 20:41
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+113
unfailingsky YABLOKOFON
Во-во, сказочки на ура-патриотцев
2 часа назад в 20:57
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+137
просто дед YABLOKOFON
Все правильно , запад загнивает, наверно и железо у ютуба тоже 🤣🤣🤣
час назад в 21:11
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tellurian
+1591
tellurian
Они людей совсем за дураков держат?
2 часа назад в 21:01
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