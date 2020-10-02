YouTube
Видеоплатформа YouTube начала возвращать пользователям iOS 14 доступ к режиму «картинка в картинке» для всех видео и без подписки Premium. Недавно компания закрывала доступ к этой возможности пользователям без подписки.

Сегодняшнее изменение означает, что любой пользователь YouTube может просматривать видео в Safari с помощью функции «картинка в картинке».

Напомним, эта возможность появилась на iPhone с выходом iOS 14. Несмотря на системную реализацию, для её работы требуется поддержка со стороны разработчиков приложения или сервиса. К примеру в официальном приложении YouTube поддержка режима «картинка в картинке» до сих пор отсутствует. Ранее сообщалось, что видеоплатформа тестирует эту функцию, но какие-либо сроки её добавления в публичную версию не назывались.

На данный момент неясно, вернула ли YouTube поддержку режима в Safari на постоянной основе или это опять временное решение в качестве тестирования функции.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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