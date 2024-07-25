YouTube — все! Осталось не больше двух недель

«Не случайно для «приведения в чувство» YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — уточняет депутат.

«Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно.»

До конца этой недели скорость загрузки на ПК снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%. Мобильную связь снижение пока не затронет.Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам «деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации ресурса, который считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать российское законодательство.Хинштейн дополнил, что происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который удаляет каналы российских общественных блогеров, журналистов, артистов, чья позиция отличается от западной точки зрения.