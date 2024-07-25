YouTube — все! Осталось не больше двух недель

Артем
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До конца этой недели скорость загрузки на ПК снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%. Мобильную связь снижение пока не затронет.

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам «деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации ресурса, который считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать российское законодательство.

«Не случайно для «приведения в чувство» YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — уточняет депутат.

Хинштейн дополнил, что происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который удаляет каналы российских общественных блогеров, журналистов, артистов, чья позиция отличается от западной точки зрения. 

«Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно.»
-14
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+440
den3221
Они же вещали что это у гугла проблемы! Мда…..направленный на администрацию ресурса, а простым пользователям опять насрали! Это чтоб пропаганду антиросийскую сократить! Будем как в северной корее скоро!)
2 часа назад в 19:24
#
tellurian
+1604
tellurian
В итоге тем всё равно, а страдаем мы простые зрители.
Зла не хватает на таких депутатов. Которые только ради себя стараются. 🤬
Они должны помогать простым людям, а не делать им плохо.
2 часа назад в 19:39
#
YABLOKOFON
+243
YABLOKOFON tellurian
В этой стране подобного ждать от депутатов это все равно что надеется на даже не знаю что то что пришельцы прилетят чем эти жирные слуги(зачеркнуто) свиньи народа будут о людях думать. Себе то оно его замедлять не станут
55 минут назад
#
SithV
+1689
SithV
Все очень грамотно делают. Пока все на каникулах и в отпусках, чтоб не организовались, не вышли, на начали протестовать. Жулики и разводилы у власти… А Хинштейн молодец, страна должна знать по харе фронтменов мракобесия, чтоб потом их первыми к стенке и отправить))))
час назад в 21:09
#
+139
просто дед SithV
Организовались??? Вышли???? Начали протестовать ??? Из за ютуба ????
У нас люди не выходят и по более серьезным причинам , а тут ждать этого вообще бессмысленно
часов назад в 21:11
#
SithV
+1689
SithV просто дед
Но тем не менее, они это делают по-тихому. Значит не все так спокойно и безоблачно как любят изображать на первом канале.
28 минут назад
#
YABLOKOFON
+243
YABLOKOFON
Как же достала эта страна вечного вранья. Вот вам и проблемы с оборудованием гугл 🤡 никто всё равно помои под названием телевизор, а так же рутуб и вк видео смотреть не будет. Будет массовый переход на платные впн
58 минут назад
#
Дмитрий Могучев
+391
Дмитрий Могучев
Сомневаюсь что большинство зрителей уйдет с Ютуба. Лично буду там до последнего. Вопрос в другом, останутся ли те кто создаёт контент.

А что оборудование оказалось в норме получается?
48 минут назад
#
SithV
+1689
SithV Дмитрий Могучев
А потом еще тех, кто делают контент для ютуба назовут иностранными агентами, раскрывающими гос. тайны)))))
27 минут назад
#
0
Паштетус
Фунтиков — школу бы закончил сначала чем статьи писать. СнизитЬся у него.
36 минут назад
#
0
Паштетус
В последней цитате лишнее тире. Бесполезный сусло а не авторы
34 минуты назад
#