YouTube всё-таки сделал платный 1080p для просмотра видео на iPhone и Android

Олег

YouTube

Фото: Phone Arena

В приложениях YouTube начал появляться платный формат видео 1080p Premium. Об этом пишет Phone Arena.

Ранее мы уже рассказывали, что опция 1080p Premium тестировалась Google выборочно на некоторых устройствах. Тогда в сети разразилась паника: пользователи подумали, что без премиум-подписки больше нельзя будет смотреть ролики в качестве, большем чем 720p.

Теперь сообщается, что новый формат просмотра 1080p Premium начал появляться в приложениях YouTube для Android, iOS и Android TV. Опция всё еще доступна не всем, но активно распространяется по всему миру.

Google уже разъясняла суть нововведения. Новый вариант качества просмотра 1080p Premium не заменяет собой обычный 1080p. Это совсем другой формат, с повышенным битрейтом видео и сниженной буферизацией, доступный для пользователей платной подписки. Возможность смотреть обычный 1080p сохранится для всех пользователей. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

–11
oskar
Большинство, на таких маленьких экранах и не поймут 1080 это или 720.
5 минут назад
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